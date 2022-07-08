福斯集團在德國下薩克遜邦(Niedersachsen)的歐洲首座電動車電池工廠，周四舉行破土儀式，福斯表示，與合作夥伴將在電池業務投資超過200億歐元，創造2萬個工作機會，目標在2030年十年銷售額達200億歐元。

福斯集團旗下的PowerCo公司將負責管理電池生產和研發，以及包括儲能系統在內的計畫。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)也在動工儀式上表示，下薩克遜邦的Salzgitter市將再次製造出未來的移動。

福斯在德國和歐洲的首家電池工廠名為SalzGiga，名稱類似於特斯拉在柏林工廠的Gigafactory名稱。福斯指出，希望該工廠能協助趕上特斯拉，並最終超越。

福斯還表示，以前德國人認為可以從亞洲購買電池，但是新冠疫情和烏克蘭戰爭的啟示，顯示對全球供應鏈的依賴意味著巨大的風險。

福斯的整體電池計畫是在歐洲建造6座電池工廠，Salzgitter市的工廠將是未來其它家標準化生產工廠的「藍圖」，同時也包括北美的2家工廠。

福斯過去一直表示，能夠生產足夠多的電池，是公司轉型到電動車的最大挑戰。執行長迪斯(Herbert Diess)在周四的新聞會上指出，汽車仍是公司核心業務，但是當汽車業轉進到電動車和自動駕駛時，汽車將成為全球最龐大複雜的數位產品，福斯將躋身為軟體開發商和電池製造商。

在動土儀式上，福斯也展示去年宣布的標準化電池芯，該元件日後將應用於福斯的8成車款。