炎炎夏日，不少人從事水上活動玩水消暑，內政部消防署統計，近5年平均每年約有902人溺水，其中獲救341人、死亡536人、失蹤25人，事故發生地點以「溪河」佔44％最多、「海邊」居次。內政部表示，安排玩水活動時，應慎選評估水域安全措施，不要去禁制標誌的危險水域遊玩，玩水時也要考量自身狀況

根據消防署統計近5年溺水事件統計，發生時間多數集中在6至10月份，其中又以7月最多，而戲水發生意外的時段，集中在高溫戲水消暑時段，以6時至17時最多。最多發生地點在溪流邊，看似淺緩水流其實暗藏危機。

內政部表示，當遇惡劣的水域環境及不穩定的天氣，對執行救溺勤務的消防員來說，也有相當程度的風險，請戲水民眾隨時提高警覺，及時撤離。

此外，消防署也結合青春專案與教育部等機關合作，除強化民眾正確戲水及防溺知識外，同時要求各級消防機關，加強水域救援能力相關演練作業，以因應緊急水域救援。

內政部提醒，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，不去設有禁制標誌的危險水域遊玩，氣候不穩定時也不到河川、湖泊、山區秘境等地方戲水，熟悉記牢「救溺五步、防溺十招」的救命口訣，正確的防溺、救溺知識及自救技巧，更保護自己與別人生命安全。

內政部表示，救溺5步「叫叫伸拋划」，第1步叫，大聲呼救。第2步：叫，呼叫119、118、110、112。第3步：伸，利用延伸物（竹竿、樹枝等）。第4步：拋，拋送漂浮物（球、繩、瓶子等）。第5步：划，利用大型浮具划過去（蘆沐、救生圈等）。