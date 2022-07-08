為了推廣青農產品，新北市農業局推動「新北青農力計畫」，媒合國內知名企業推銷農產。市府近日也與誠品生活新板店合作，設置新北青農商品販售專櫃，推出新北青農力禮盒，收集三峽、坪林、石門、淡水等地青農產品，即日起至8月12日止，推出消費滿300元贈送蛋捲或茶梅片等活動，邀民眾用行動力挺小農。

農業局指出，「新北青農力計畫」邀集青農發揮創意，開發出特色農產加工品，本次與誠品合作，推出2位新北青農產品，包括：百大青農王王御庭的香草蛋捲、新北青農聯誼會副會長許元耀的土雞蛋手工蛋捲、坪林青農林奕慧獲選「農村好物」的茶點心，三峽青農戴文祥、李昌峻以及石門青農謝宜良的茶葉、淡水阿三哥農莊的龍眼花茶，與三峽蜂樺蜂蜜專賣店、平溪丰玉蜂蜜及蘆洲三寶爸的窩所生產的蜂蜜，以及八里青農顏姿琳的柚子醬油及三峽青農鍾明貴的苦茶油等。

不只協助媒合小農銷售通路，農業局也協助其設計特色包裝，今年以新北青農力為主題，採用清新文青風格配上花卉、煙火圖案，象徵新北青農綻放光芒，另外內盒也採積木拼圖設計，提供多入裝內盒，青農可以視民眾需求搭配產品，希望用精緻化包裝，提高產品競爭力。

新北市青年農民聯誼會長盧苡甄表示，新北青農不只生產有機蔬果，也研發出多種質感加工品，透過農業局媒合通路、設計禮盒，讓青農前進不同的銷售領域，希望吸引不同客群購買在地農產。