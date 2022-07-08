蔡英文委屈留言「救小智」 國民黨：陪葬學術倫理？

新竹市長林智堅碩士論文抄襲延燒，兼民進黨主席的蔡英文總統昨卻至林臉書留言「智堅委屈了」打氣。國民黨今質疑，蔡的留言就是下令府院黨全體「救小智」的開始。文傳會副主委林家興質疑，民進黨政府真的要上車跟林智堅一起陪葬？

台北市議員徐巧芯也表示，蔡英文現在應做的不是到林智堅臉書留言、要府院黨「救小智」，而是應說明為什麼進黨會提名這樣的桃園市長候選人；民進黨現在還來得及下車，不要為了林賠上中華民國學術倫理與素質。

徐巧芯質疑，當前林智堅論文抄襲爭議已進入司法與大學學術倫理委員會，兼總統與民進黨主席蔡英文要挺林，應當等證明林清白的結果出爐，如今卻搶至林臉書留言「智堅辛苦了」，但「複製貼上哪辛苦？」，不就是Ctrl-C加Ctrl-V的事？

徐巧芯認為，民進黨讓「通（國安局長陳明通）堅（林智堅）除罪化」，之後一個題目可以3、5個學生一起寫，研究架構可以字字句句一樣，全中華民國學術倫理與素質都被拉低。

徐巧芯表示，蔡英文至林智堅臉書留言形同「下令」府院黨「救小智」，所以科技部與教育部上車配合蔡下架國科會學術倫理規範，讓台灣學術倫理教育資源中心諮詢專線休息一天，連行政院政務委員張景森、桃園市長鄭文燦都配合洗地。

徐巧芯指出，張景森稱碩士班寫論文觀念落伍與迂腐，但全台有多少碩士與研究生寫過或正在寫論文，都落後迂腐？台灣學術倫理與素質因林一人被拉低像話？鄭文燦說學術倫理不是由口水決定，難道由民進黨決定？

徐巧芯也質疑，科技部昨天下架國科會學術倫理規範網頁近40分鐘，挨罵後才說是因讀者反映原版本不好閱讀，請問讀者姓蔡還姓林？網頁2013年初就發布至今，怎麼現在林智堅論文涉抄襲才發現網頁出問題、下架？

徐巧芯更引述，國科會學術倫理規範載明，「論文中不應隱瞞自己曾經發表之相似研究成果」，這也就是說林智堅若只是幫老師收發問卷，怎麼可以把老師研究成果當自己碩士論文。

至於教育部台灣學術倫理教育資源中心諮詢專線休息一天，徐巧芯說，該客服系統僅2015年10月15日因系統維護休息一次，這次卻剛好在林智堅論文有麻煩，合理懷疑最近太多人諮詢林這樣寫論文可以？不知該怎麼回答？

林家興表示，林智堅在中華大學碩士論文涉抄襲，該校董事長、民進黨發言人李妍慧還去林臉書留言打氣要林衝衝衝，公開為論文抄襲護航，是要衝到哪去？

林家興說，鄭文燦、前台中市長林佳龍當年在台大參加學運時喊改革，號稱有風骨的台大人，今天卻官癌搞腐敗，若還有一點良知與擔當，就站出來批判林智堅；林佳龍過去說民進黨要反省，現在就是反省時刻。