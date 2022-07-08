豐邑搶先插旗國際級水湳特區 僅3千戶獨享台中城市之肺

近期，全國首座美術館與圖書館共構的世界級綠標建築「綠美圖」，在台中市長盧秀燕的帶領下成功上梁，間接明示水湳經貿園區起飛不再只是紙上談兵，預計2025年完工亮相。在環境與建設的雙重加持，曾為航空基地的水湳特區將搖身一變，轉捩成為亞太區含金量最高、綠覆蓋率最多的重劃區，未來發展指日可待。

世界級綠標建築「綠美圖」，在台中市長盧秀燕的帶領下成功上梁，水湳經貿園區的發展指日可待。(圖/截取自youtube)

房市區域專家徐佳馨表示，就台中而言，水湳經貿特區是最後一塊大型綠地且未開發區塊，根據台中市政府的規劃，未來會以中央公園為核心，周邊包含會展和住宅區域，同時結合創新的孵化基地，宏觀下形塑整體規劃為重鎮。水湳經貿園區總面積254公頃，以67公頃的中央公園為核心，發展商業、經貿、文化、生態住宅、文教及創新研發等5大專區，並以珍貴的25公頃規劃為住宅區，論發展速度及未來潛力，含金量遠超過台中七期。

房市區域專家徐佳馨表示，水湳經貿特區未來會以中央公園為核心，發展5大專區，同時結合創新的孵化基地，宏觀下形塑整體規劃為重鎮。(圖/截取自youtube)

對於看好此區前景，豐邑建設搶先插旗的舉動，萬群地產開發的董事長謝坤成贊同表示，在一個城市中心擁有近100公頃的綠地，並作為市民「城市之肺」之舉所屬難得，地理優勢加上建築設計工法的雙管齊下，使「豐邑PARK ONE」坐擁水湳特區豪宅寶座，並在人文等等各方面的提升，唯有五星級建設公司才能打造五星級的好宅。

萬群地產開發董事長謝坤成表示，在一個城市中心擁有近100公頃的綠地，並作為市民「城市之肺」之舉所屬難得。(圖/截取自youtube)

台中水湳特區同時擁有大安區的高綠覆率，以及信義區的繁華市容等2大利多，獵地眼光一向精準的豐邑建設，本次捷足先登插旗興建「豐邑PARK ONE」，吸引大批重視生活品質與養生休憩的置產族青睞。