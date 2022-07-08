暑假打工旺季來臨，不少青年學子，會透過通訊軟體如臉書、LINE、論壇網站求職，但北市警方指出，近來許多詐騙集團為方便管理，成立為期一周的「車手集中營」，租下日租套房，控制求職者行動統一管理，甚至有人不配合便遭拘禁、毆打，呼籲求職前需多方查證，以免成為詐欺共犯。

北市警方日前就在大安區破獲1處集中營，逮捕王姓主嫌和6名車手，其中1名吳姓年輕人因為不聽話，被單獨關了3天，期間遭同夥痛打，據警方詢問，這些車手都是透過友人介紹或網路求職，才加入這個「集中營」，7天以來每天早上10點出門，搭捷運四處到ATM領錢，下午再返回「宿舍」上繳所得。

北市警方配合警政署，自6月20日起執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案」，共破獲51個詐騙集團，逮捕302人（15人後遭羈押），查扣不法獲利1600萬（包括虛擬貨幣泰達幣7萬5000顆），成效為六都第一。

警方在此次專案中，發現「車手集中營」為詐團新形態手法，最近更趁暑假，張貼「包吃包住、日領高薪」等訊息，大肆在學生常瀏覽的網站張貼，並以面試為由，將無防備的求職者拘禁於「車手集中營」，以暴力方式強迫其為車手或人頭帳戶，青少年求職務必當心。

北市警方今年1至5月，已查緝、逮捕791名車手，其中不乏中輟生及打工青少年，呼籲暑假來臨，打工求職務必當心，最後先上網查證徵才公司是否合法立案、工作內容是否屬實，並儘量找朋友陪同應徵，避免受害。