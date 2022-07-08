為了提振運動風氣，高市府預計打造13座運動中心。三民運動中心8日舉辦動土典禮，基地位址為原陽明溜冰場，座落於陽明國中學區，屬人口密集居住的生活圈，打造滿足全年齡的運動休閒環境，目標2024年底前完工啟用。

高雄市長陳其邁表示，三民區近33萬人口，為本市人口第2大區，市府已投入許多公共建設，三民東除了在各式的基礎的建設，包括鐵路地下化完工、捷運黃線、輕軌成圓，明年很多公共設施能夠有更好的改善跟發展，相信會徹底翻轉過去三民區，讓三民區成為更宜居生活的地方。

且市民對於室內運動場館也有迫切需求，因此市府規劃將老舊溜冰場功成身退，原址新建一座複合式運動中心。

總樓地板面積約8470平方米，總經費4億100萬元，中央補助2億元，本府自籌2億100萬元，規劃有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池以及蒸氣室、烤箱等設施，還包括羽籃球綜合球場，並設有桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊、韻律、飛輪等多功能訓練室等，打造滿足全年齡的運動休閒環境。

三民運動中心的設計藍圖，結合生態、節能、減碳、健康等綠建築設計理念，利用智慧技術做出最具人性化、有效率的設施整合管理，配色是代表陽光健康的橙色，整個運動園區充滿多樣的活動空間。

此外，三民運動中心區位絕佳，未來整合三民、鳳山商圈，將吸納2區運動人口，提供愛運動的市民朋友一個規劃完整、功能齊全，全齡化複合式運動場。