億豐(8464)配息11元，今日除息開盤參考價為271元，原物料成本大漲，公司已在第2季調漲產品售價，預期漲價效應將漸漸出現，今日多頭積極表態，盤中漲幅在2%以上，快步朝填息之路邁進。

為紓解高昂原物料的成本壓力，億豐的美、歐客製化窗簾產品已調高售價。平價的固定尺寸窗簾，滿足量販店客戶回補庫存的需求，仍是第2季的重點。為此，億豐的柬埔寨廠，已從年初約4,800人，大幅增員至5,500人。另外，墨西哥新廠2022年10月可望投產，主力生產客製化窗簾，鎖定北美市場，預計墨西哥廠區今年底總人數，可由目前的550人，再增至1,000人。

億豐目前集團訂單能見度可上看至今年8月，為擴大營運布局，億豐董事會決議對旗下100％子公司Norman Mexico，擬再增加投資2,550萬美元，累計總投資金額為8,000萬美元，藉以擴大墨西哥廠區的營運規模。