高雄市長陳其邁出席三民運動中心動土典禮，市府規劃將老舊溜冰場原址，新建一座複合式運動中心，希望能夠讓大家在休閒或是運動的時候有一個好的地方。(記者林雅惠攝)

高雄市長陳其邁出席三民運動中心動土典禮，市府規劃將老舊溜冰場原址，新建一座複合式運動中心，希望能夠讓大家在休閒或是運動的時候有一個好的地方。(記者林雅惠攝)

高雄市政府今天辦理三民運動中心動土典禮，基地位於原陽明溜冰場，座落於陽明國中學區，屬人口密集居住的生活圈，擁有絕佳區位，預計在2024年底前完工啟用。

高雄市長陳其邁表示，三民區近33萬人口，為高市人口第二大區，高市府已投入許多公共建設，除此之外，市民對於室內運動場館也有迫切需求，因此市府規劃將老舊溜冰場原址，新建一座複合式運動中心，希望能夠讓大家在休閒或是運動的時候有一個好的地方。

三民運動中心總樓地板面積約8470平方米，總經費4億100萬元，中央補助2億元，高府自籌2億100萬元，規劃有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池以及蒸氣室、烤箱等設施，及羽籃球綜合球場，並設有桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊、韻律、飛輪等多功能訓練室等，打造滿足全年齡的運動休閒環境。

高市府水利局表示，三民運動中心的設計藍圖，結合生態、節能、減碳、健康等綠建築設計理念，利用智慧技術做出最具人性化、有效率的設施整合管理，簡約大方的主體外觀設計，配色是代表陽光健康的橙色，整個運動園區充滿多樣的活動空間，此外，三民運動中心區位絕佳，未來整合三民、鳳山商圈，將吸納兩區運動人口，提供愛運動的市民朋友一個規劃完整、功能齊全，全齡化複合式運動場。