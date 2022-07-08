傳承了3代的食品加工企業－味榮食品，在第3代接班人─總經理許立昇堅持下，於10年前毅然決然轉型推出全國第一座味噌觀光工廠－「台灣味噌釀造文化館」，不僅融入台灣在地特色與味道，更將傳承數十年、來自豐原的好味道，用不一樣的方式傳遞給每一個消費者。

▲（左起）味榮食品總經理許立昇、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

第3代傳人許立昇堅持「離嘴巴越近越好」理念

以職人精神將傳統加工產業華麗轉型 用味蕾傳遞著味榮的故事

在擅於加工製造的台灣，不乏傳承幾代的中小型傳統產業，然而經歷過「錢淹腳目」的年代後，面對時代的巨大洪流，往往面臨著如何轉型、改變的課題，老一輩的掌舵者無法跟上現代化的思維，年輕一輩接棒時又缺少實際的鍛鍊，因而常常讓中小型企業在轉型的課題上進退失據。

而位於台中豐原區的味榮食品，即便傳承了3代，卻仍舊維持著創新的力道，從碾米轉型到食品，再切入到觀光，讓品牌的精神即便跨足不同領域，依然能大放異彩。

傳承至今，隨著第3代傳人－味榮食品總經理許立昇接班後，在古早好滋味與現代科技完美結合之下，味榮食品不斷升級進化，從釀造工廠變身國內產銷量數一數二的企業，成功將旗下台灣有機味噌與有機黑豆醬油的的市占率大幅提升，甚至在零售通路架上，味榮出品的產品佔據了絕大多數，並且成功走向海外市場。

▲台灣味噌釀造文化館詳細介紹釀造的過程與特色。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

然而如同他們所打出的口號「小巷子裡的大夢想」一樣，雖成功寫下亮眼表現，擁有遠大理想的許立昇卻不以此自滿，反而於2010年特別成立了全台第一座以味噌為主題的觀光工廠－「味噌釀造文化館」，將台灣味噌融入寓教於樂之中。許立昇也特別感謝工業局與工研院的輔導，讓味榮能快速轉型、切入觀光。

由此不難看出，許立昇堅持用醬職人的精神推廣台灣農產與支持台灣永續，串起從產地到餐桌美學美味的幸福醬料滋味，讓味榮食品透過觀光工廠與有機生產平台，持續以企業四大理念：關懷人文、友善土地、美味食物、永續生態，來提升企業品牌價值與行銷全世界。

▲總統蔡英文（右）也曾特別蒞臨台灣味噌釀造文化館。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

▲為了成就產業邁向永續，在經濟部工業局指導、逢甲大學與全國觀光工廠促進協會主辦下，舉辦「觀光產業永續發展共同宣言簽署儀式」，經濟部工業局局長呂正華（右）特別蒞臨。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

延續一甲子的功力 不變的是歷久彌新的好味道

翻開味榮食品70多年的歷史，其實並非一開始便從事釀造，第一代創辦人許火烈先生原先經營碾米廠，後來隨著該產業收歸國有後，轉而拜師日本人學習味噌與醬油釀造，並於1953年創立大榮食品工廠，漸轉以釀造為本業。 1976年第二代許宗琳先生接棒後，除了正名「味榮食品工廠股份有限公司」，更與日本味噌技研單位合作研發，同時導入黑豆醬油與蔬菜醃製罐頭的生產線，多元的策略迅速打出好口碑，也讓味噌和醬油成為鞏固味榮的2大生產線。

當許立昇從父親手上繼承衣缽後，延續前兩代對於釀造的堅持，保留傳統古法工序之餘，更大刀闊斧制定SOP轉型傳統釀造業，力朝有機釀造食品發展，包括引進高科技生產設備，進一步翻新舊有廠房成為現代化工廠，以現代化方式嚴格控管環境衛生，通過ISO22000、HACCP及有機工廠認證。而味榮也在他「精緻味噌的專家、有機釀造的專家」的口號與理念下，成功擴大市場占比，甚至銷售到20個國家。

▲在味榮食品總經理許立昇的努力下，味榮持續發展出新穎商品來符合當今消費者的多變需求。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

延續釀造精神 切入觀光領域

為了延續台灣釀造文化精神，許立昇選擇 把老廠房改頭換面，規劃成採用環保綠建築概念建造的觀光工廠，由於10多年前市面上 的觀光工廠相對少，但醬油屬性的場域已有2家，為此他以味噌為主軸，推出全台首個味噌觀光工廠，透過開放式的場域、陳列百年古董級杉木桶、製麴木麴盒等，詳細介紹早期釀造食物源由、歷史與種類，讓消費者能在其中體驗多元的互動，對味噌產業擁有更多的認識。

傳承3代的歷史是許立昇在市場上最大的競爭力，因為具有豐富的故事性，也是企業文化的核心。因此當您走進台灣味噌釀造文化館，能發現他們以故事、包裝、品牌、口碑行銷、社群網絡、整合社會行銷等方式，展現了味噌的魅力與特色，以及味榮食品在製作的嚴謹精神，還有橫跨第一、二、三級產業的特色。

▲台灣味噌釀造文化館隨處可見充滿產業特色的佈置與巧思。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

面對百年難得一見的疫情 仍舊維持前進的動力

然而即使持續轉型，面對百年難得一見的疫情，也讓無數企業面臨更大的挑戰。同樣面對劇烈衝擊的許立昇，仍舊維持著對內進行產品優化，以及對外的國際行銷。對內部分，由於台灣食品百百種，擁有高CP值、經濟實惠，並且好吃，許立昇便透過農委會與食品工業發展研究所所推出的「銀髮友善食品」，透過嚴格的標準，賦予自身產品多元發展。

對外則是攜手經濟部工業局，以「新味食潮」的評選，來凸顯台灣製造、台灣價值、台灣形象等優勢，加大國際能見度。同時，許立昇也運用「現場美食料理秀」的方式在國外行銷宣傳，藉由直覺式推廣商品的方式加大國外消費者的購買意願，進而減輕國外銷售商的囤貨壓力，甚至重新定調品牌形象、搶回市場占比。

▲味榮食品特別參加今年6月份的台北國際食品加工機械展，加大自身產品能見度。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

許立昇強調，疫情之下帶動了宅經濟的發生，也讓食品業出現劇烈的變化，因此味榮開始著重「離嘴巴越近越好」的核心理念，讓味榮不再專注於調味醬料，而是透過異業合作，發展出小包裝、更便利的料理包食品及個人式包裝。

▲味榮也積極開發多元禮盒，切入團購、網購市場，用最簡單方式傳遞給消費者。 圖：台灣味噌釀造文化館／提供

於此同時，許立昇特別感謝工業局、工研院、食研所、中衛中心指導下，味榮也積極開發多元的禮盒，將核心技術與產品價值用最簡單方式傳遞給消費者，瞄準公司獎贈禮品的廣袤藍海市場，也為麾下的產品帶來價值提升。近期更看準通路商因應疫情重新洗牌，味榮也開始切入團購、網購的市場，擴大整體通路。

可以說在許立昇對外對內的清晰計劃藍圖下，雖然面對令人手足無措的巨大疫情衝擊，但也讓原本需要長時間的轉型計劃，提早在2年內實現，也讓味榮持續蛻變出新面貌。

台灣味噌釀造文化館

地址：台中市豐原區西勢路701號

營業時間：09：00～17：00（最後入館16：00）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）