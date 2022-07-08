桃園市虎頭山環保公園占地約2公頃、海拔2百多公尺，不但是桃園市區最佳賞夜之處，更是眾覽雪山山脈之群山；天氣晴朗時，蔚藍的天空、火燒的夕陽、閃爍的星星更是美不勝收，讓登山健行遊客流連忘返。

桃園市升格後積極規劃並劃定虎頭山風景特定區，歷年來將規劃的三大系統六條步道建置完成，而虎頭山環保公園即位於「前山步道系統」中重要休憩景點，為此改善環保公園硬體設施，新風貌的虎頭山環保公園更有許多藝術地景，預期成為美拍景點。

▲巨型的「桃機一號」在公園內成為打卡熱點。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

2021年7月底起管理單位將環保公園暫時關閉進行景觀整建工程，隨著疫情逐漸趨緩，虎頭山環保公園配合國內旅遊重新開放。公園管理人員觀察，剛開放就有不少遊客、情侶和機車族在入口等待，園區開放當天的遊客量宛如國旅爆發的縮影。

步行到公園的在地民眾反應「實在是等太久了，但景色依舊很美」、「新的廁所好用，跟桃機一號一樣很有質感特色」。風管處表示，民眾除了可以親臨虎頭山環保公園賞景，也可以透過即時影像在家輕鬆欣賞美景。（虎頭山環保公園即時影像固定網址

▲「桃機一號」除了結合旅行箱概念，也有許多桃園印象照片。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲增設新的休憩平台及涼亭，提供民眾舒適遊憩。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

推動虎頭山風景特定區健全觀光遊憩空間品質 虎頭山環保公園作為遊憩步道系統上之重要停留點，除了持續推動和增加遊憩步道系統，環保公園管理單位就長期針對市民環保公園詬病的問題做改善，例如：停車空間不足、既有廁所破敗、長年使用含鐵超標的地下水、休憩平台及涼亭損壞、夜晚照明不佳、園區綠化不足、缺乏管理單位使用的空間。

桃園市政府獲得110年內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型計畫經費補助，進行大規模修繕更新，呈現更親民與舒適的新風貌，歡迎更多遊客來訪虎頭山環保公園，暢遊各式步道系統。

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