交通部觀光局馬祖國家風景區管理處（以下簡稱馬祖管理處）以「打造全台唯一觀光藝術島」號召四鄉五島代表領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌。馬祖管理處以「馬祖野吧（馬祖好厲害）」為主軸，於6／29（三）假南竿遊客中心，由交通部部長王國材、觀光局局長張錫聰、連江縣立委陳雪生、連江縣縣長劉增應與馬祖管理處處長方正光蒞臨共同見證，宣告馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動。

▲馬祖管理處以「馬祖野吧（馬祖好厲害）」為主軸，於6／29（三）假南竿遊客中心，由交通部部長王國材、觀光局局長張錫聰、連江縣立委陳雪生、連江縣縣長劉增應與交通部觀光局馬祖國家風景區管理處處長方正光蒞臨共同見證，宣告馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動。 圖：旅奇週刊／提供

▲（左5起）觀光局局長張錫聰、交通部部長王國材、連江縣長劉增應、連江縣立委陳雪生、交通部路政司司長林福山、連江縣議會議長張永江、馬祖觀光圈產業聯盟盟主陳書建，與貴賓合影。 圖：旅奇週刊／提供

交通部部長王國材期許馬祖觀光邁向國際舞台 規劃「跨域共享、創新遊程、數位轉型、精準行銷與品牌形塑」5大策略

成立大會除邀請近百家具代表性的各界貴賓與在地業者，還有由四家在地餐飲業者以藝術融入地方美食，打造出系列創意料理呈現「味蕾上的馬祖」，同時現場更以東引島上的社區小朋友共同製作的手繪風燈，展現出馬祖文創藝術DNA從小扎根的並與觀光體驗更緊密契合的使命與決心。

交通部部長王國材表示，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；馬祖有四鄉五島，景點具備國際潛力，勢必成為疫情後的重點觀光目的地，他對於馬祖的未來觀光發展充滿期待。王國材抵達南竿後，先至福澳港視察，並登上南北之星參觀。

他指出，交通部持續推動馬祖觀光及交通發展，尤其在聯外交通方面，新開航的南北之星從台北港到南竿的航程只需3小時；新的台馬之星預計2023年4月就會打造完成；而華信航空也有開航計畫，旅客要到馬祖體驗五星級的絕美風光可以有更多選擇。

▲馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處處長方正光（左）進行簽屬儀式。 圖：旅奇週刊／提供

共構、共好打造馬祖在地品牌 藝術轉化地方故事與歷史

觀光局局長張錫聰表示，深耕台灣旅遊環境的腳步沒有因為疫情而喊停，各地觀光圈都在努力等待天晴。期間馬祖更在2022年首度結合縣政府與文化總會和馬祖管理處舉辦第一次的馬祖國際藝術島，透過藝術不僅轉化出地方的故事，文化與歷史，更透過藝術開啟了地方間的對話，感受到馬祖另一股深藏不露的軟實力正在醞釀，期待爆發。

▲馬祖觀光圈產業聯盟用「味蕾上的馬祖」推廣馬祖美食，吸引旅客目光。 圖：旅奇週刊／提供

此為觀光圈產業聯盟成立的宗旨，透過共構、共好，打造出屬於馬祖在地品牌差異化及獨特性，透過品牌經營讓台灣人重新認識馬祖，除了戰地風情，除了老酒麵線，馬祖還有無限的可能性，透過實際深度之旅，讓在地的特色不僅跟國旅更在未來與國際接軌。

陳書建成為觀光圈盟主 闡述發展願景與各階段性任務

交通部對於提升觀光產業走向精緻化不遺餘力，透過馬祖觀光圈產業聯盟的成立，將提升觀光產業服務品質，實現「觀光主流化」的願景目標。在本次觀光圈產業聯盟成立大會中，馬祖觀光圈產業聯盟盟主陳書建也清楚闡述未來觀光圈的發展願景與各階段性任務，要朝向觀光國際化發展；連江縣長劉增應亦表示，觀光圈的啟動，象徵馬祖觀光將開啟全新的里程，觀光圈的組成即象徵馬祖產業大平台的建構。

▲馬祖擁有豐富多元的觀光主題，一年四季皆有不同風情。 圖：shutterstock／來源

管理處則以物產運出去，遊客走進來為目標，從旁協助與服務觀光圈的需求，未來更將以跨域共享、創新遊程、數位轉型、精準行銷與品牌形塑5大策略，一步一腳印建構起屬於馬祖觀光的全新視野，方能實踐觀光主流化的最終目標。

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