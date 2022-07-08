今天在大聯盟場上太空人以5：2擊退皇家，依舊高居美聯西區龍頭，此戰派出韋藍德(Justin Verlander)先發，近況火熱的他再次繳出好成績，主投6局失2分(1分責失)，打線也在5、8局貢獻火力，其中艾爾圖維(Jose Altuve)、阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)雙雙開轟，阿瓦瑞茲26轟入袋，幫韋藍德順利摘下本季第11勝，暫居聯盟勝投王，並將自責分率下修到2.00。

39歲韋藍德可說是本季一大驚奇，傷癒復出的他身手並未生鏽，而且狀況火燙到不行，今天他投6局被敲7安打失2分，但僅1分責失，4局因隊友邁耶斯(Jake Meyers)失誤讓對方上壘，隨後被敲出高飛犧牲打，不算在他身上。但2局時韋藍德就先丟了1分，被羅培茲(Nicky Lopez)敲出安打，好在最後仍控制住局面。

YORDAN ALVAREZ FOR THE LEAD!!



pic.twitter.com/ihvPlrRpEM — Ben Verlander (@BenVerlander) July 7, 2022

打線5局開始放送火力，艾爾圖維、阿瓦瑞茲都1球未選直接出棒，賞皇家投手布比奇(Kris Bubic)2轟，將比數超前到3：2。接著8局繼續搶分，艾爾圖維高飛犧牲打得1分，下一棒左外野手A.戴耶茲(Aledmys Diaz)加碼二壘安，讓球隊以5：2進入第9局。這時派上普瑞斯利(Ryan Pressly)，他終結比賽拿下第18次救援成功，也送上勝投給韋藍德。