日本當地時間8日11時30分許，日本前首相安倍晉三在奈良演講時突然遭遇槍擊。據日媒報導，現處於心肺停止狀態。日本問題專家8日表示，槍擊案發生在參院選舉前的敏感時期，不排除凶手出於政治目的，這個事件足以成為戰後日本政治中最大事件。

據日本廣播協會（NHK）8日報導，現場有人聽到兩聲槍聲。當地警方稱，安倍被人從背後用霰彈槍擊中。現場有目擊者稱，襲擊者身穿灰色衣服。事發地點為奈良縣的近鐵大和西大寺站，現場約有30人。目前，嫌疑人已被控制，警方正在對現場情況進行詳細調查。

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇8日分析說，槍擊案發生在參院選舉前的敏感時期，不排除凶手出於政治目的。安倍雖然是執政時間最長的首相，日本國內對其評價卻褒貶不一，反安倍的民意也始終存在，既有對其「安倍經濟學」造成社會貧富差距拉大的不滿，也有對其強行推動軍事安全政策調整的反感。在日本國內政治總體保守化、右傾化的背景下，發生這種事件還是令人震驚。這個事件足以成為戰後日本政治中最大事件。

項昊宇稱，戰後日本國內曾出現過激進的左翼運動，極右團體也長期存在，他們都曾發動過針對政治人物的刺殺事件。但在冷戰後，隨著日本國內左右陣營對壘的政治格局趨於瓦解，極端政治活動也趨於減少。近年來，雖然日本政治表面波瀾不驚，自民黨執政地位穩固，但在經濟長期低迷、國家發展面臨深層次困境的背景下，民粹等極端思想依然暗流湧動。

「日本以社會治安良好、槍械管控嚴格著稱，但近年來仍會不時發生惡性治安事件，這與日本經濟社會發展停滯、社會思潮閉塞壓抑也有一定關係。」項昊宇分析稱，「這種事件發生在日本令人震驚，這種暴力行徑應當嚴厲譴責，但也應該促使日本反思，其國內政治是否出現了極化的危險。」