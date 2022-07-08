前日本首相安倍晉三今（8日）出席活動時遭槍擊，42歲嫌犯山上徹也疑似使用霰彈槍（警方隨後更正為手槍）從後方攻擊安倍，推特上也流傳一段影片，當安倍在進行演講時，山上徹也就待在安倍的右後方（灰衣）觀察現場狀況，當安倍的演講告一段落時，山上徹也還跟著現場群眾一起拍手。

安倍晉三遭槍擊後，現場狀況一陣混亂，嫌犯當場就遭到壓制，相關人士隨即將安倍送醫治療，只見安倍傷勢相當嚴重，一度傳出心肺驟停的狀況，日媒也捕捉到醫療人員安排安倍搭乘直升機就醫的畫面。