今年最大滿月將發生在7月14日凌晨，這也是今年最後一次超級滿月，比上個月的滿月更大更亮，月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5％，大約是1元與5元硬幣大小的差別。想欣賞今年最美的月亮，可要好好把握。

不過，台北天文館建議，最佳觀賞時間是在13日傍晚，因為當天17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離35萬7372公里，是今年月球離地球最近的時刻。

天文館表示，當月球18時37分升起時，雖然還不到100％「滿版」，但肉眼看來已和正圓無異，再加上地面景物襯托，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮。

天文館解釋，滿月是在月亮與太陽黃經相差180度的時刻，無關黃緯，但只有當月球、地球與太陽真正排成一直線時，地球上才能看到「滿版」月亮，但此時的月亮也會因位在地球影子裡而處於「月食」狀態。

天文館也提醒，13日19時30分起，將在YouTube「台北天文館」頻道進行「最大滿月」直播解說，有興趣民眾別錯過。

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