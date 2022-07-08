演員兼作家歐陽靖，疫情爆發後自日本東京返台待產並生下兒子新醬，與日籍攝影師老公菅亮輔(RK)自此分隔兩地，之後她帶著兒子定居台南，目前正跟RK打離婚訴訟，所幸在台灣還有媽媽譚艾珍這個後援，不過經常往返南北兩地的譚艾珍，最近發生了「阿嬤驚魂記」，引起網友討論。

譚艾珍弄丟背包，全靠女兒歐陽靖幫她安裝物品搜尋連結器，才掌握了背包的去向。(翻攝自譚艾珍臉書)

譚艾珍昨天(7/7)在臉書發文，透露發生「阿嬤驚魂記」，她回台北辦點事，本來計畫悠哉搭個公車轉捷運，到高鐵吃個午餐就能早點回台南抱孫，不料搭市民小巴士中途突然下起大雨，譚艾珍忙著穿防雨外套，到站時提了皮箱就衝進捷運站，結果上了捷運才發現，隨身背包忘在公車上。

譚艾珍發現弄丟包包後內心大驚手發抖，連忙請捷運站幫忙聯繫公車司機，心裡想著背包裡有鑰匙、證件、皮夾，弄丟的話真的麻煩，「阿嬤就沒有錢買高鐵票怎麼辦？要不要報警啊？望著大雨整個心好慌張」，好在手機在手上，於是她看了手機顯示著背包正隨巴士的路線移動中，才想到女兒在她鑰匙上裝了科技小物「物品搜尋連結器」，心裡才總算比較安定下來。

之後譚艾珍接到公車總站通知，確定背包已經拿到，她趕緊搭上另一步小巴士，前往總站服務處領回，折騰了2個多小時才終於上了高鐵，嚇到忘了餓，但心裡卻是溫暖的，「真是謝謝小七巴士的司機們及服務人員，路人怕我淋雨還幫我撐傘，車上也沒有人拿走背包，大家都是菩薩天使啊！更謝謝阿靖幫我裝的糊塗阿嬤（尋找物品連結）器！哈哈哈」。