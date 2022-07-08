國民黨前副祕書長羅智強今日率領子弟兵成立「2022強戰隊」，推薦四位子弟兵參選，並且邀請來中廣董事長趙少康助陣，問及台電要在基隆外木山外海蓋四階天然氣接收站，趙少康先批，環評都沒過，別搞了！羅智強則表示自己是外木山長大，三度質問代表民進黨參選基隆市長的蔡適應支持毀了外木山蓋四接？

談起台電要在基隆外木山外海蓋四階天然氣接收站，趙少康痛批，民進黨只有天然氣發電一途嗎？歐盟已經把核電變綠能了，民進黨不能轉彎嗎？反核過去是對的，現在是錯的，整個時空再改變。趙少康表示，不是大家愛核電，是全世界都沒辦法，民進黨只會漲電價，三接爭議這麼大，還要搞四接，北海岸這麼風景漂亮，而且天然氣也是有危險性，加上四接環評都沒過，不要再搞了。趙少康舉出韓國都已宣布未來30％用電是核能，而台積電最大競爭對手就是韓國三星，若是電價拼不贏怎競爭？

羅智強則補充說，基隆外木山是他的故鄉，他只想問代表民進黨參選基隆市長的蔡適應贊成蓋四接嗎？要選基隆市長就不能迴避這個議題，外木山是北海岸重要遊憩地點，蔡英文錯誤的能源政策已經毀了桃園藻礁，現在還要毀了外木山嗎？