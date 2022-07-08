安倍中槍 外交部：正與日方聯繫暸解詳情 12:302022/07/08 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本前首相安倍晉三8日在奈良助選時，背後遭霰彈槍突襲，血流不止。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本媒體今天報導，日本前首相安倍晉三眾議員上午在奈良市演說中遭槍擊事，外交部與駐日本代表處刻正與日方積極聯繫，瞭解詳情。 外交部表示，我國蔡總統、行政院蘇院長、外交部吳部長等高層政府官員都至表關心，已責成外交部等相關單位持續向日方瞭解最新狀況。 港金管局前總裁任志剛：加快人民幣國際化 菲律賓派任部長級駐台代表 外交部：期盼各項議題合作 斯里蘭卡破產治安崩壞 外交部：僑民60餘人均平安 #外交部 #聯繫 #詳情 #瞭解 #日方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙立堅酸台灣「蹭會」 我外交部譴責大陸：令人不齒 13:092022/07/05 政治 印尼扣押我國漁船 船上22人均安 04:102022/07/01 政治要聞 新光三越副董爭奪戰再續！吳東進：新光吳家拿回副董合情合理 19:172022/07/05 財經 印尼海軍扣押我國籍漁船 外交部爭取人船儘速釋放 17:282022/06/30 政治 惠譽：氣候風險衝擊投資組合 04:102022/07/05 投資理財 陸外交部：中國海警船釣魚台列嶼海域現場執法是正當舉措 16:492022/07/05 兩岸 BBC：網傳駭客兜售上海公安10億人數據庫 全球熱議真假莫辨 18:402022/07/07 兩岸 朱俐靜孝親至極 患乳癌報喜不報憂「只擔心爸爸難過」 20:382022/07/04 娛樂 三年一度ICAO九月登場 外交部持續爭取參加 12:162022/07/07 政治 中俄軍艦出沒釣魚台周遭海域 外交部回應 12:072022/07/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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