日本媒體今天報導，日本前首相安倍晉三眾議員上午在奈良市演說中遭槍擊事，外交部與駐日本代表處刻正與日方積極聯繫，瞭解詳情。

外交部表示，我國蔡總統、行政院蘇院長、外交部吳部長等高層政府官員都至表關心，已責成外交部等相關單位持續向日方瞭解最新狀況。