台大醫院小兒部副主任張鑾英。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

國內近期首見BA.5本土個案，目前本土疫情仍以BA.2為主，中央流行疫情指揮中心預估，BA.4、BA.5可能會在8月出現流行。專家也指出，國人的免疫防火牆大約再擋1個月，就會開始衰退，8月中後就會顯示出BA.4、BA.5的優勢。根據過去經驗，一旦病毒進入家庭，兒童感染的機率高達9成，因此這1個多月內能做的就是讓兒童打疫苗、家長儘量不要感染，另政府也應儘速引進次世代疫苗因應。

台大兒童醫院院長黃立民說，BA.5看起來傳染力比BA.2強，特點是似乎對神經系統的親和力很好，對下呼吸道系統的親和力也在變強，這2件事都表示，疾病可能會比較多樣化、嚴重，需要打疫苗來預防。8月中以後就是要觀察的時刻，國人的免疫防火牆再檔1個月就會開始衰退，就會顯示出BA.4、BA.5的優勢。

台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，根據台大醫院5月初以來疫病門診的分析，兒童的家戶感染率高達9成1，成人則是7成7，具有統計上的差異。兒童染疫後8成以上都會發燒，易有倦怠、腹瀉、嘔吐、腹瀉等症狀，胃口也會變小。至於兒童感染BA.4、BA.5是否會有不同，黃立民表示，國際上沒有出現太特殊的案例，症狀與BA.1、BA.2類似。

為因應接下來BA.4、BA.5的流行，黃立民表示，5歲以下幼兒須盡快接種疫苗。根據中央流行疫情指揮中心規劃，5歲以下幼兒莫德納預計在7月21日配送後開打，輝瑞幼兒疫苗則仍在洽談中，緊急使用授權（EUA）的申請資料還不完全。

臨床試驗顯示，幼兒接種2劑莫德納的保護力為37.8％，接種3劑輝瑞的保護力則是80％，黃立民建議家長7月下旬可以先讓幼兒打莫德納，之後再看國內有無機會開放接種輝瑞追加劑。國際上為因應供貨問題，這兩款疫苗是可混打的，做法較為彈性。張鑾英也說，打疫苗就像買保險，越早買，就越有保障。

除了疫苗接種，第2個因應BA.4、BA.5的方法是，兒童身邊的人儘量不要感染。黃立民表示，民眾在家中很難戴口罩，一旦病毒進入家庭，9成兒童會被感染，因此家長需要接種疫苗，注意自己健康狀況，一旦感染就不要與兒童靠太近。疾病的嚴重程度取決於接觸到多少病毒，在密閉空間的接觸會比較嚴重，但如果只是路上講個話就離開，因接觸的病毒量少，症狀就較輕微，應儘量避免暴露到大量病毒。另外，政府也應盡快引進預防效果好的次世代疫苗，供國人施打。