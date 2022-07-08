國民黨高雄市長參選人柯志恩8日前往高雄市黨部參與高雄黨務幹部會議，柯志恩致詞時提到，此次選戰國民黨一定要將組織力發揮到極致，今年守住高雄，明年總統、立委大選才有機會拿下，所以她打完市長選戰後，沒有理由不留在高雄。

柯志恩表示，高雄這場選戰勢必會打得很精彩，且一定要打到讓全台灣都看見高雄，剩下不到5個月時間，國民黨必須將組織能力發揮到極致，這樣才能守住南部的盤，有南部的支撐力才有機會拿下明年的總統、立委大選。

柯志恩指出，他們絕對不能讓民進黨將重兵布署在中北部，南部一定要分散砲火，她願意擔任擋箭的角色沒有問題，守住高雄明年總統大選才有機會，而且高雄是國民黨的中流砥柱，她們不可能棄守高雄，所以打完這場選戰後，她沒有理由不繼續留在高雄。

另外，柯志恩接受媒體訪問時表示，她入籍高雄第1天就遇到無預警停電，因此她對「停電是高雄日常」一事有感而發，無黨籍高市議員黃捷先把停電數據提出來，她便算出高雄市長陳其邁上任後每天要停電3.14次，她無意要跟黃捷筆戰，只是感受到停電是民眾相當關切的問題。