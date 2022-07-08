前副總統陳建仁一直是民進黨2022、2024重要參選人選，對於未來規劃，他今接受媒體專訪表示，未來一定會透過各種可能的管道，站在學者的立場繼續來使這個國家，來幫助民進黨、使這個國家變得更好。

談到疫情，他表示，可能到七月中旬的時候，疫情（確診數）可以低到每天一萬人以下，甚至會更好也說不定；此外，建構台灣防疫的韌性實際上包括三個重要的部分，第一個就是衛生本身的韌性，第二個是經濟的韌性，第三個是環境的韌性，這個都需要大家一起努力。

他還提到，當然大家很擔心（變異株）BA.4跟BA.5進來，最近的案例也發現自然感染以後，抗體隔了一段時間以後會消失，但是因為最近半年才開始有Omicron進來，所以大家體內的抗體價仍然很高的情況下，對於BA.4 BA.5這樣的免疫力遠比其他在半年前，或者在去年11、12月得到感染高峰的這些國家，要來得更具有保護力，所以民眾不必太恐慌。

陳建仁也表示，他在臉書分享文章，絕對沒有所謂戰鬥的意思，只是希望大家能夠從這個網站裡面，去了解台灣的醫學研究。

他說，他的一個動作，如果是政治人物的解讀可能又不一樣。記得有一次佛印跟蘇東坡坐在一起的時候，蘇東坡問佛印說：「你看我在這邊坐禪像什麼呢？」，他說：「看起來像一尊佛。」，然後他回去就很得意告訴他妹妹說：「妳看，他說我像佛。」，她說：「不，因為佛印心中有佛，看人像佛；所以心中沒有佛的人，看人不會像佛。」

他表示，自己面對事情是很單純，這樣的一個新的網頁，可是沒有想到又有太多的聯想，他也覺得是出乎意料之外。