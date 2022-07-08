「2022台北國際夏季旅展」將在15-18日在台北世貿一館登場，交通部觀光局設立主題館(B302)，要結合生態、文化、美食、樂活等多元化主題，同時推廣台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊，希望提供民眾低碳又能深度體驗台灣旅遊方式。

主題館中，觀光局邀請台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣台灣觀巴91條套裝旅遊路線產品。至於提供景點接駁公車服務的「台灣好行」，自7月1日至11月30日期間舉辦「台灣好行串遊集點趣」集點活動，只要搭乘台灣好行即可參加集點，月月抽萬元現金等多項好禮。

在自行車旅遊的部分，觀光局主題館內介紹全台自行車6大路線型態、16條多元路線，及35條台灣好行串接自行車車道資訊，並搭配全台目前超過1,300家以上的自行車友善旅宿；同時也持續推廣設置於各地的旅客服務中心、旅遊服務中心、遊客中心，及輔導熱心店家成立的「借問站」，讓民眾旅遊途中碰到在地旅遊問題時，也能「一問解千愁」。