福爾摩沙台新夢想家於2021-2022年賽季結束後，即積極於自由市場補強戰力，球團8日宣佈SBL年度第一隊球員盧冠良正式加盟！盧冠良的進攻手段多元，具優秀的投射能力，更擁有豐富的賽場經驗，是一名出色的即戰力球員。談到即將轉戰PLG聯盟，盧冠良表示，很興奮能在滿場的球迷歡呼聲中拚戰，也期待能跟老戰友李德威、簡浩一同攜手努力跟著球隊的節奏，朝著目標邁進！

盧冠良現年31歲，身高185公分，體重90公斤，於第12季SBL選秀會探花位置由裕隆納智捷選上。盧冠良擁有8季SBL賽場經驗，近年他更逐漸成為球隊中最穩定的得分點，2021-22球季，他扛起全隊得分重任，出賽26場，以場均11.5分、4籃板、4.7助攻，三分球命中率35.8%的成績，榮獲年度第一隊。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，盧冠良打法全面，防守能力強，且持球、傳球技巧能力也符合球隊進攻系統，「盧冠良的加入不但能夠增加我們的外圍得分點，更重要的是，相較於隊上的年輕球員他擁有較豐富的比賽經驗，相信他也能夠幫助我們後衛群解讀比賽，在關鍵時刻發揮自己的優勢幫助球隊！」

新賽季盧冠良迎來生涯首次轉隊，為籃球生涯開啟新的篇章，談到即將面對新賽制及主客場制，盧冠良表示，「不管如何都會百分百專注在球場上，所以不論是歡呼聲或是噓聲，我想我都會很亢奮！」他也特別提到，非常感謝夢想家球團的賞識與信任，「很開心可以加入夢想家，有聽老隊友提到夢想家是一個很有向心力的球隊，現階段休賽季主要會好好加強個人技巧以及體能，新球季也會竭盡所能為球隊做出貢獻！」

台新夢想家總經理韓駿鎧也特別提到，目前台新夢想家季外補強計畫仍持續進行，包含本土球員與外援皆已鎖定人選且積極招募中，請球迷朋友拭目以待！