台北市教育局公布109學年度北市高中學生獎懲人數，在高中部分，有41.03％的學生曾被記警告；高職的部分，則有64.95％的學生曾被記警告；不過，教育部近年逐步限縮學校可記警告的範圍，北市師大附中在這學期就因曠課制度的改變，撤銷了583支警告。

根據北市教育局統計，109學年度高中部分則記出3914支大小過、記出 9萬6521支警告；在高職部分，則記出7792支大小過、6萬1841支警告，共有64.95％的高職生都有被記警告的紀錄。最常被記警告的原因包括「逾期請假」、「作業遲交」、「上課使用手機」等情形，老師記警告的風格也不同；有學生認為，高中生已是能自律的階段，有些老師甚至什麼都要記警告，根本有失比例原則。

近年教育部在服儀和早自習放寬標準，也限縮了學校可記警告的範圍，此外，教育部的「學生獎懲規定常見錯誤態樣」也提到，「曠課」行為屬學生學習評量範籌，無需特別列入學生獎懲要件規範，因此，師大附中109學年度就撤銷了因曠課記出的583支警告。

此外，高中申訴及再申訴新制上路後，大幅降低學生申訴門檻，學生對於老師所記的警告或大小過有不滿，都能提起申訴或再申訴，不過，部分家長認為，學校的教育就是希望讓孩子能夠變好，孩子不對當然就需要懲罰，現代的學生越來越有主見，也讓老師越來越管不動學生。

家長還指出，孩子在學校犯錯，只是記過或警告，未來出社會，犯下大錯是不能被原諒的，甚至還有觸法的可能，在學校遵守校規，就像出社會遵守法律，學生可申訴沒問題，但是否為正當的理由，這點值得去思考。

就讀松山高中的賴同學則指出，學校有許多不合理的規範，有時候被記警告或記過都覺得莫名其妙，有了這樣的制度，學生能爭取自己的權益，而不像過去想要申訴卻求助無門。