蔡英文總統今桃園市立殯儀館親頒褒揚令，表彰殉職海軍士官長劉尚鈞捍衛海疆及守護國家的付出及貢獻。

總統首先頒發褒揚令，由劉尚鈞父親劉建中先生代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

總統致詞時表示，今天共同追思劉尚鈞士官長，也透過頒發褒揚令，感謝努力和貢獻。

總統指出，尚鈞畢業於空軍、服務於海軍，是國軍重要的一分子。他在國中畢業後，就報考海軍技術學校，並且配合海軍成立直升機大隊的需求，志願到空軍航空技術學校受訓，從此投入飛機修護的志業。

總統提到，尚鈞在學期間努力鍛鍊技能，成為專業的技勤士官，是學弟妹的好榜樣；在部隊裡，也非常勤奮認真，總是用溫暖的態度，協助同袍解決問題，是大家敬愛的「大仁哥」 。

總統說，尚鈞也是一個孝順、讓父母驕傲的兒子，妻女心中的好丈夫、好爸爸，對家庭的照顧無微不至。失去尚鈞，大家都非常難過不捨。她也請國防部務必全力協助，照顧尚鈞的家人。

總統指出，海軍艦隊的弟兄姊妹用「英雄不曾離去，只是先行」這段話，悼念尚鈞。相信海軍會繼續秉持尚鈞的職志，努力守衛海疆，尚鈞的精神也將永存大家心底。她要告訴尚鈞，「你的任務結束了。謝謝你，我們永遠以你為榮」。

總統褒揚令全文為：

海軍七○一作戰隊第六班一等士官長劉尚鈞，襟期弘朗，篤信敏卓。少歲嚮慕優游藍天碧海，決意投考空軍航空技術學院，殫慮戰機修護技藝，踐履標準作業流程，礱磨淬砥，多能自振。嗣分發海軍航空指揮部，迭任修護士、機械士、班長等職，鼓智輸忠，勞瘁罔辭。爰奉令參預中華民國一一○年國慶大會典禮空中展演，悉力航空器適航回復，確保飛機運作順遂，洎隨艦秉執東沙運補護衛分遣組任務，確實掌握機務現況，強化海上戰備支援，操持嚴簡，措置蹈方；克濟艱難，彌彰績效，曾獲頒海功、海勳暨忠勤等勳獎章佳譽。詎料一一一年六月二十二日銜命執行反潛直升機檢修測試飛行，突遭機尾翼事故墜地起火，迺不幸因公殉職，旋獲追頒忠勇勳章殊榮，至誠坦衷，果毅脩謹；抱器懷才，楷範矜式。應予明令褒揚，用昭勤藎。