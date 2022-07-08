台灣經典黑幫電影《少年吔，安啦！》銀幕首映迄今30年，高雄市電影館7月推出「台灣搖滾黑電影經典」專題。精選90年代台灣黑幫電影代表作：《少年吔，安啦！》、《南國再見，南國》、《只要為你活一天》，重現台灣黑電影中激烈的狂躁搖滾。配合上映，電影館在7/9(六)13:30與7/23(六)13:30各舉辦一場《少年吔，安啦！》映後講座，難能可貴分別邀請到劇中主要演員高捷，以及資深剪接師、金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松，現場分享拍片心得、暢談台灣電影發展。

《少年吔，安啦！》由徐小明執導、侯孝賢監製，此次以4K數位修復重新放映。本片曾是首部在坎城影展「導演雙週」做為閉幕片的台灣電影。劇情聚焦在兩名只會打架滋事的17歲少年，在初次見識喋血事件之後，命運從此翻天覆地。黑社會本色演出的顏正國，曾憑藉此片入圍金馬獎最佳男主角，卻隨即因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》入獄遭獎項除名。本片原聲帶更是樂迷必收的新台語歌運動經典，無論電影或音樂，在在展現台式搖滾的純粹與狂放。

曾獲選第49屆坎城影展正式競賽片的《南國再見，南國》，由侯孝賢執導、朱天文編劇。主要演員高捷、林強與伊能靜對戲張力十足，片中角色的宿命情節，暗喻出當年黑金政治與社會病態的問題所在；本片也是林強首次為電影配樂，一曲〈自我毀滅〉成為電影的最佳註腳。

陳國富執導、侯孝賢監製的《只要為你活一天》，是90年代台灣電影中相當特別的存在，以驚悚類型片大膽處理看似荒誕的台北都會故事；由林強飾演的阿峰無意間捲入一樁綁票案，卻因此讓身邊的人一起陷入危及生命的風暴。選角包括當年的玉女偶像蘇慧倫、以「豔星」之名出道的港星葉玉卿等。

高雄市電影館7月節目已全數開賣，「台灣搖滾黑電影經典」在7/8(五)正式開跑。電影館特別舉辦兩場映後座談。7/9(六)13:30映後座談，邀請片中主要演員高捷，與影迷一同回顧當年拍片相關心得。7/23(六)13:30場次，則由剪接大師、金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松出席，在映後分享與侯孝賢、楊德昌等導演合作經驗，暢談台灣電影發展。另外，特邀艾比路唱片行創辦人陳建勳，在7/10(日)15:30舉辦主題講座「無情的世界，無聲的所在：台灣搖滾黑電影經典」，在電影館以黑膠播放精選搖滾黑電影歌單。更多詳情請上高雄市電影館官網（http://kfa.kcg.gov.tw/）、粉絲專頁（https://www.facebook.com/kcgkfa）或年代售票網站（https://kcg-kfa.pse.is/KFAtickets）查詢。