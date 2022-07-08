代謝症候群其實是由一連串的心血管疾病危險因子所組成，若沒有正視會增加罹患慢性病風險，營養師倪曼婷特別在臉書粉專PO文提醒，相較於一般族群，代謝症候群增高罹病風險機率，其中糖尿病風險增加6倍，與其等到疾病發生後再做藥物治療，不如直接降低罹病機會。

倪曼婷指出，當以下5項指標中了3項以上時，很可能是代謝症候群一員，千萬不可輕忽，包括「腰圍」男性≧90公分、女性≧80公分；「血壓」收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg；「飯前血糖」≧100mg/dL；「三酸甘油脂」≧150 mg/dL ；「高密度脂蛋白」男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

根據國健署資料顯示，代謝症候群比一般族群增高罹病風險機率，像是罹患糖尿病風險增加6倍、高血壓風險增加4倍、高血脂風險增加3倍、心臟病與腦中風風險增加2倍。

倪曼婷提醒，若想遠離代謝症候群，首先要定期檢驗，確認自己是否屬於高風險族群，當符合代謝症候群標準時，應主動至醫院或診所追蹤，由專業醫療人員引導，改變飲食內容及生活型態。