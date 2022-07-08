曾參與太陽花學運被稱為「社運醫師」的柳林瑋，因發文批評其創辦的臉書粉專《MedPartner美的好朋友》離職小編「工作狀況不佳」，「以不當的方式，洩漏了團隊內部資訊」，控告及公司高層6人妨害名譽，台北地檢署不起訴後，台灣高檢署發回續查，檢察官二度偵查仍認為，柳林瑋未指名道姓而發表小編的離職聲明，雖有失雇主風範，但尚不構成誹謗等罪嫌，8日再次不起訴柳林瑋6人。

柳林瑋創設的臉書粉專《MedPartner美的好朋友》，2019年遭即將離職的小編爆料，指團隊從頭到尾只有柳林瑋1位醫師，且財務、稅務黑幕重重，雖然文章隨即被刪除，但仍在其他臉書粉專流傳。

柳林瑋當時以直播說明，指稱該名小編「幾乎每天的工作量達不到自己答應的1／4」，「答應團隊要提出的相關企劃屢屢遲交，會議延後也不通知大家」，並指責小編洩漏並「扭曲」內部資訊。

被指控的前小編憤而控告柳林瑋和雪谷網路公司高層共6人涉嫌妨害名譽，北檢一度處分不起訴，經台高檢發回續查，檢察官二度偵查後認定文章都是柳撰寫，和其他人無關。且柳發表小編離職聲明，雖有失雇主風範，但公然侮辱及誹謗犯罪嫌不足，今再次不起訴柳男6人。