前日相安倍8日在奈良遭槍擊 日媒曝無生命跡象

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭的競選活動中背後遭槍擊，當地媒體說，他送醫後顯示無生命徵象。

據NHK報導，安倍一共中了兩槍，1槍在頸部，而另一槍在胸部。時事通信社引述自由民主黨消息人士的話說，事發當時，67歲的安倍隨即倒地，頸部流血。

日本預定10日舉行參院選舉，安倍8日是在選前助選，發表演說時，背後遭槍擊。據NHK說，當地消防局說，安倍的心肺功能似乎已停止。

大約上午11:30（台灣10:30）時，安倍在奈良市近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議員候選人助選，遭凶嫌從背後開槍。最初他還有意識，可是接著便呈現心肺機能停止的狀態。

而1名年輕女目擊者說，事發當時安倍正在演說，而1名男子從他背後出現。第一槍聽起來好像玩具槍，他並沒有倒下，接著爆出另一聲巨響，可以看到煙和火花，接著一群人就圍住他做心肺復甦術。

槍擊10分鐘後，救護車馳赴現場，接著出動醫療直升機，緊急將他送往奈良縣立醫院急救。警方目前以涉嫌殺人未遂，逮捕住奈良縣的41歲男子山上徹也，並扣押了他的槍枝。

安倍是日本在位最久的首相， 2006年他52歲，成為首位二次大戰後出生，也是戰後以來最年輕的首相。不過 2007年9月，他便因潰瘍性結腸炎辭職，儘管2012年時，他又重掌大位，但2020年時，再度因舊疾復發辭職。