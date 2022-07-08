杏一（4175）受惠年中慶和OMO活動成效的推升，6月營收以6.39億元之姿，持續突破6億元大關，年成長7.26％，累計1至6月營收36.55億元，年增率14.88％。

為了促進業績，杏一7月推出獨家代理德國「medi」輔具來台10周年回饋活動、丹麥原裝進口的「ABENA」紙褲、私密潔浴露品牌月，以及全台首張健康照護儲值卡回饋20％活動。

杏一表示，6月後快篩商品搶購潮逐步減緩，業績挹注來源以剛性需求者為主，加上年中慶和OMO活動激勵一波買氣。

杏一說，受新冠肺炎疫情影響，防疫商品需求量大增，但對醫療通路而言，醫材、保健食品和營養品等才是會員主要需求商品，公司將以不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者。在7月多重活動中，以德國獨家代理的「medi」輔具、護具等75折活動最為吸睛；在丹麥獲得友善環境認證的白天鵝生態標章「ABENA」，杏一引進的商品包含成人、兒童紙褲，以及私密潔浴露，因高品質長期獲好口碑，7至8月特別舉辦品牌月活動。