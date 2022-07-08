秋紅谷公園7日喜迎2對黑天鵝，並種植狼尾草、為嬌客積極打造適合棲所，中市府建設局邀民前來共賞。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

中市建設局邀民共賞黑天鵝，也呼籲民眾為了牠們的健康，千萬不可餵食。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市西屯區秋紅谷景觀生態公園水池中驚見嬌客身影，是兩對嬌貴的黑天鵝，市府證實是由大里區農會所捐贈，由建設局攜手農業局為公園增添新的生命力，建設局指出，黑天鵝7日起入住秋紅谷，將由農業局派專人以專屬飼料飼養，呼籲民眾千萬不可自行餵食，以免影響其健康。

台灣大道旁的秋紅谷公園，是全台第一座「下凹式」生態公園，占地寬廣、面積達3公頃，是市區少見的大型公園綠地，擁有豐富的花草樹木綠色植栽，兼具生態、景觀、淨化空品和滯洪排水等多功能。為了迎接黑天鵝正式入住，中市府日前就積極打造黑天鵝棲所，並種植可供黑天鵝覓食的狼尾草。

建設局長陳大田表示，感謝大里區農會捐贈兩對黑天鵝，秋紅谷公園擁有廣大的水域空間、豐富的水生植物、翠綠的青苔和悠游的小魚，園區種植垂柳、無患子、黃連木、楓香等樹木，自然且生態豐富的環境非常適合黑天鵝棲息。

農業局長蔡精強指出，農業局媒合大里區農會捐贈黑天鵝兩對，放養於秋紅谷公園湖中，豐富公園生態與提升民眾遊園樂趣，在林蔭綠地環境中欣賞黑天鵝的優雅體態，可達到紓緩壓力的效果，市民不用到國外即可就近欣賞。

建設局指出，期待未來秋紅谷公園成為台中市區內黑天鵝觀賞聖地，也歡迎市民朋友、親子家庭、情侶或遊客來到公園，駐足欣賞黑天鵝的優雅身影。

不過，建設局也提醒，黑天鵝都有專人以專屬飼料飼養，也會自行吃草，為了黑天鵝健康，民眾請勿擅自餵養吐司、麵包及魚飼料等，對黑天鵝而言都屬高蛋白食物，為免造成健康負擔，「愛牠就不要餵養牠！」