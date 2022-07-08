嘉義市長黃敏惠今天宣布2022嘉義市購物節7／15開跑。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠揪大家來嘉義市買好買滿，抽最大獎700萬元好宅。（廖素慧攝）

2022嘉義市購物節還可抽Gogoro電動機車。（廖素慧攝）

2022嘉義市購物節7月15日開跑至9月11日，消費累積滿500元可抽最大獎700萬元輕豪宅，每人最多有100次機會，抽獎登錄流程簡化，電子支付消費無限制累積，雲端發票自動累積，市長黃敏惠表示，嘉義市就是好買、好抽、好住、好生活。

黃敏惠表示，這3年來疫情衝擊經濟，但嘉義市帶動消費轉型為數位化、輔導店家運用電商平台，攜手旅宿業者一起振興消費，因而營利事業所得連續3年創新高，還有連續2年購物節買出2億、4.6億發票登錄總額，今年購物節最大獎更有金石建設贊助1戶逾700萬元的25坪好宅，買愈多入住好宅的機會大。

市府建設處田長沛指出，嘉義市購物節持續推出「住宿送600，消費500抽大獎」，有在地飯店旅宿串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司推出「住宿送600嘉遊金」活動，還有「周周抽萬元禮」、「電子支付消費累積無上限」等多項優惠方案，同時與露天拍賣合作，推出嘉義市購物節線上商城。

田長沛表示，7月15日至9月11日購物節期間消費累積滿500元，就有1組抽獎序號，最多100組，還有續辦「嘉購王爭霸戰」，活動截止日累積積分最高者，將獲得13萬元精品包，雲端發票登錄採歸戶後自動累積，預估今年整體登錄金額突破5億。