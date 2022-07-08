今年中秋節有3天假期，交通部民用航空局今宣布，中秋連假澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線將提供1030架次，共計9萬6172個座位數，自7月11日上午9時起開放訂位。

民航局指出，中秋連假自9月9日至11日，9月8日至12日則規劃為航空疏運期，中秋連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）552架次、5萬3288個座位數；金門航線338架次、3萬3384個座位數；馬祖航線140架次、9500個座位數。民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月8日至9月10日台灣出發往離島方向，以及9月10日至9月12日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。