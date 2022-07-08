在隔夜美股大漲帶動下，日股8日也上揚。前日相安倍晉三到奈良演說時，傳遭到槍擊並緊急送往醫院急救。由於此意外事件剛好發生在上午交易結束左右，因此日股早盤並沒受到影響。日經指數收26,869.82點，漲379.29點或1.43%，周線目前約漲3.5%。東證收1,907.26點，漲24.93點或1.32%，目前周線也漲3.3%左右。

大型類股股中，迅銷漲2.04%，東京威力科創漲3.22%，愛德萬測試也漲3.78%。大和證券認為，日股會漲單純是因為美股上漲所激勵，看不到日股本身有什麼利多消息。

非鐵的有色金屬類股一度上漲約4%，傳出中國大陸將成立一個5000億人民幣，約747億美元屬於國家隊規模的投資基金，用來激勵基礎建設方面的支出。因此，住友金屬礦山漲6.92%，三菱綜合材料也漲4.38%。

在上調全年財測後，連鎖便利業者Seven & i小漲0.15%。另外，Kewpie下跌3.45%，因這家食品業者在調高商品售價後，獲利不增反減。