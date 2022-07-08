新竹市長林智堅兩本碩士論文都遭爆抄襲，綠營群起護航。國民黨上午引2020年高雄市長補選期間，國民黨市長參選人李眉蓁也遭爆碩士論文抄襲，表示理事發3天就道歉、退回學位，林事發至今剛好滿3天，卻只想擱置爭議選桃園市長。

前國民黨文傳會主委凌濤指出，李眉蓁事件2020年7月20日爆發，李第3天就宣布退回中山大學學位，並對外道歉；林智堅論文抄襲爭議至今剛好3天，不但沒有退回學位，還要遷戶籍參選桃園市長，擱置爭議讓人難以接受。

凌濤也提到，李眉蓁事發第三天道歉後，中山大學隔天就召開學術審查會議，初步認定李眉蓁論文有問題；台大與中華大學也是至今一個動作都沒做，難道連初步認定都做不出來？

國民黨台北市議員徐巧芯也質疑，蔡英文總統面對李眉蓁與林智堅兩案雙重標準：2020年7月23日蔡當時談到李論文抄襲爭議，鼓勵李勇於面對質疑，好好說明；現在林抄襲是李的兩倍，蔡卻說「智堅委屈了」，是抄襲兩份比較辛苦？

國民黨文傳會副主委林家興表示，過去選戰綠營對論文抄襲有很多質疑，這些迴力鏢都回到線上，現在的民進黨就是為抄襲護航，國民黨挺學術自由。

凌濤細數，李眉蓁論文爭議發生時，當時仍是競選對手的民進黨高雄市長陳其邁說，期待李對這件事情能有更清楚說明，告訴市民這件事情錯誤在哪裡，展現認錯誠意。

當時民進黨立委林俊憲說，作弊抄一題就不算作弊？難道這就是國民黨對待自己的道德尺度？國民黨護航無下限的言論，是教壞小孩最差的榜樣。民進黨立委陳亭妃質疑，前總統馬英九、立委江啟臣等國民黨教授，會讓學生這樣的論文通過？

當時民進黨發言人顏若芳還表示，李眉蓁論文爭議，這不是個人誠信問題，更是國民黨對台灣民主、高雄人在一次的羞辱與傷害。

凌濤表示，用顏若芳同樣一句話送給現在民進黨，林智堅論文抄襲不只是對台灣民主，更是對桃園人的羞辱跟傷害，現在林就是在踐踏台灣大學與中華大學的學術名聲。

凌濤也提到，化名學者翁達瑞當初批李眉蓁論文九成以上抄襲，是指導教授開閒缺沒指導，若是他指導沒看出來會羞愧撞牆；現在對林智堅論文抄襲，卻學術倫理是規範說者非研究生，不能大砲打小鳥說林違反學術倫理，離譜雙標。

凌濤反問，林智堅論文與他人文章重複率達94.1％，僅5.9％原創，這不是抄襲？林現在還要選桃園市長，以後叫桃園的家長怎麼教小孩？難道要孩子以後寫報告就抄老師或同學的就好？