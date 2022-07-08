陸股上半年市場經過三輪下跌後，下半年走向開始反轉，股市連續回升已近兩個月，多頭結構明顯，大方向已經走出最悲觀的時候，儘管上方有年線關鍵阻力，但不排除一鼓作氣突破新高，續呈現震盪向上格局。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，雖然A股已經明顯反彈，但就絕對估值水平而言，股債性價比處於均值以上一倍標準差附近，當前A股性價比依舊偏高，經濟復甦和政策發力在下半年有望繼續支撐A股。

相對於美國ISM製造業指數來到兩年低點，大陸6月製造業PMI來到一年高點，隨疫情防控形勢持續向好，穩經濟一籃子政策措施加快落地生效，經濟呈現復甦，6月製造業PMI結束連續3個月收縮趨勢。製造業復甦依然處於初期 ，政策合力進一步作用下，預計後續有望進一步向上。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，大陸經濟基本面逐漸向好，A股市場反彈過程已開啟，大盤基本回升至這輪疫情前的水準，但A股的絕對估值和相對估值仍處於低位。經濟復甦斜率若如預期抬升，有望驅動估值持續回升。政策環境最壞時期已經過去，新經濟股盈利接近下修尾聲，估值有一定修補空間，估計到第三季末時，有機會出現較明顯的風格切換。