上海解封後，大陸官方為振興經濟，推出智慧家電下鄉政策，卻敵不過大陸民眾消費意願不如預期熱絡而失靈，第二季大陸空調市場旺季不旺，導致瑞智6月及上半年壓縮機銷售營收雙雙出現衰退。

瑞智6月壓縮機銷售146.64萬台，月增2.24％、年減18.18％；6月合併營收18.56億元，月增3.55％、年減11.07％。第二季壓縮機銷售台數444.37萬台，季減4.25％、年減18.81％；第二季合併營收54.81億元，季減1.6％，年減12.72％。

瑞智上半年壓縮機累計銷售908.48萬台，年減18.16％；上半年合併營收110.52億元，年減8.72％，創同期第四高。瑞智指出，6月銷售量及合併營收均比去年同期減少，主因是去年疫情趨緩，消費者購買空調意願強，大陸空調業者對空調壓縮機拉貨強勁，墊高比較基期。對比今年，大陸內銷市場受疫情封城影響，物流受阻，打亂上游空調業生產節奏，加上大陸官方雖為刺激經濟，針對家電推出補貼政策，但疫情反覆，導致大陸民眾收入減少，消費意願降低，空調業618購物節促銷結果，反應出內銷需求不如預期。

瑞智指出，第三季空調市場即將步入淡季，如果夏季天氣炎熱，也許可再帶動下游空調業的出貨需求，加上近期大宗原材料價格也出現下降，企業成本壓力趨緩，但全球市場環境受疫情反覆及俄烏戰爭持續，影響通貨膨脹加劇，匯率出現變化，也對購買力產生影響，瑞智仍將持續關注市場變動狀況，並積極應對。