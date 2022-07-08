美國非投資等級債殖利率近期彈升至8.9％，根據歷史經驗來看，過去20年高於目前殖利率水準的機率不到2成，目前殖利率水準極具吸引力，一旦美國公債利率趨於平緩，非投資等級債券優勢蓄勢待發，將重獲資金青睞。

瀚亞投資表示，根據過往經驗，聯準會（Fed）首次升息3個月後，公債殖利率會逐漸趨於穩定，非投資等級債具高殖利率優勢，進而緩衝公債走勢波動影響，故長期二者走勢呈現低度負相關。依據JPMorgan預期，美國公債利率上行將於下半年趨緩，預料美國非投資等級債的高殖利率優勢將重獲市場青睞。

瀚亞投資美國非投資等級債券基金研究團隊指出，三大理由凸顯現在布局美國非投資等級債時機到來，即下半年公債殖利率有機會趨於平穩，有利於非投資等級債重啟漲勢；殖利率優勢受到市場關注，再高於目前水平的機率偏低；目前債信品質與財務體質佳，預估違約率仍維持低點。

目前利差高於長期平均，債信品質和基本面也沒有惡化情況，從違約率來看，也維持在歷史相對低檔的約1.48％。但須留意美國後續升息路徑，及2025年後將進入債務到期高峰。瀚亞投資建議，把握美國非投資等級債券基金的買進時間點，及高殖利率優勢，累積票息收益，讓時間發揮複利效果。