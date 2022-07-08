日本前首相安倍晉三在行程中遭到槍擊，李登輝基金會譴責此等暴力行為，原本發函邀請安倍晉三擔任月底活動貴賓，祈願安倍前首相早日脫險境。

李登輝基金會董事長李安妮指出，李登輝基金會月底將與台灣智庫共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年學術論壇」，回顧與展望台日關係的未來，並已發函邀請安倍前首相擔任大會開幕的演講貴賓。原本預定在日本國會大選後會確認出席與否，但現在更重要是請大家一同集氣與祝福安倍前首相，「相信天上的李前總統也正在為安倍祈禱」。

李安妮表示，儘管台日目前並無所謂之「正式邦交」，但在眾人的齊心努力下，兩國的「外交」關係卻更加穩固，安倍前首相功不可沒。

她說，李登輝前總統與安倍前首相私交甚篤，於公於私，「發生這樣的事情更加令人痛心！」。

她表示，相關資訊依舊在整合中，李登輝基金會呼籲各方減少不必要的激情與揣測，也希望日本檢警慎重看待之，遏止未來再次發生此等憾事。