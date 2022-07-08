以趙少康、羅智強為主的戰鬥藍8日上午強戰隊合體推出旗下參選人，卻未邀黨主席朱立倫，似有意與之抗衡，當天前往新竹縣黨部參加鄉鎮市長議員提名發布記者會的朱立倫回應表示不受分化，團結才能勝選。另對於苗栗縣長有3名黨員同志爭取，朱立倫也透露多名前任縣長正幫忙溝通協調中。

國民黨主席朱立倫8日上午受國民黨新竹縣黨部之邀，參加「團結一心、強棒出擊」新竹縣鄉鎮市長、縣議員提名發布記者會，但同時間以趙少康、羅智強為主的戰鬥藍也有強戰隊合體活動，似乎未邀請朱立倫。對此朱立倫表示當天國門黨各地都有活動，要讓大家一起來努力，不要受任何分化。

朱立倫也感謝當天桃園市議長邱奕勝召集地方人士、羅智強也會參加桃園地區聚會，最重要是團結勝選，尤其新竹縣在縣長楊文科、議長張鎮榮以及副縣長陳見賢的帶領下，讓團結成為城市進步的動力、勝選的保證。

針對苗栗縣有諸多黨內同志爭取參選縣長，包括已被提名的前水利會長謝福弘、議長鍾東錦及立委陳超明，內戰該如何擺平？朱立倫表示仍要看最終結果，協調過程中總是會有些聲音，他感謝苗栗歷屆縣長從傅學鵬、劉政鴻到徐耀昌，都非常努力協助溝通。

其中陳超明因遭控收賄被判刑，他宣布不排除參選縣長自證清白，朱立倫表示陳超明堅信當時依政治獻金法來申報，卻遭判刑，理解陳心中有非常多委屈，相信最終司法會還給陳清白，大家也多安慰他勇敢面對司法挑戰。