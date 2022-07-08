日本前首相安倍晉三在行程中遭到槍擊，「安倍晉三之友會」首任會長陳唐山今表示，現在尚不清楚狀況，東京也在開記者招待會，兇手也抓到，安倍現在非常危險，是目前收到的訊息，以安倍之友會角度希望安倍早日康復。

陳唐山今上午也密切注意日本相關新聞報導，他說，自己也正在看日本的新聞，他們這邊目前沒有進一步消息，一切等待日本警方開完記者會後對外說明。

他表示，希望安倍晉三脫離險境、早日康復，到台灣訪問。