高雄張姓男子2019年3月參加「第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」溺斃，家屬認為大會救生員延誤搶救害命，怒告高雄市體育總會求償837萬餘元，一審認定大會無責，二審高雄高分院卻查出，比賽當天人力與救生設備配置不足或有疏失，判高雄市體育總會須賠償222萬元。可上訴。

2019年3月3日一早6點半，張男與500多名三鐵好手先後下水，預計游泳1500公尺，張男太太還在一旁錄影紀錄，20多分鐘後張男游至中正橋前，不明原因突然溺水，經大會救生員拉起送醫搶救仍回天乏術。

張男家屬認為，大會向每位選手收取報名費2900元至6000元不等金額，具營利性質，理應應依《水域遊憩活動管理辦法》規定為選手投保300萬元至2400萬元意外險，但實際上大會僅幫每位參賽者投保體傷責任險200萬元。事故發生後，家屬只獲得100萬元理賠金。

張男家屬不滿，事發當時救生員疏於注意，第一時間沒發現張男溺水，導致錯失黃金救援時機，對大會求償837萬元殯葬費、扶養費及精神慰撫金。

主辦單位高雄市體育總會辯稱，比賽當天愛河沿岸每隔100公尺設有浮台，且浮台上均有2名合格救生員，活動範圍內也有8艘救生艇，救生艇上至少有2名救生員，並向海軍陸戰隊聲請水上救護支援。事發當時，從發現到搶救只花了7分鐘的時間，救生員也非大會受僱人，大會沒有連帶責任。

一審高雄地院認為，救生員的處置未違反善良管理人的注意義務，判家屬敗訴。

二審高雄高分院發現，鐵人賽是每一水道浮台理應配置2名救生員，但該賽事每一浮台僅配置1名救生員，無法適度合理觀測。動力橡皮艇依賽事配置、應佈建在水道兩側，但當天卻集中在起點與終點，導致搶救時需特別開道，導致延誤救援，最後逆轉改判高雄市體育總會須賠償家屬222萬元，全案仍可上訴。