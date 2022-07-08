台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公告6月自結合併營收站上19.09億元，月增6.86%、年增43.34%，呈年月雙增格局；第2季合併營收為54.62億元，季增5.36%、年增28.85%；綜觀今年上半年的營收表現，累計合併營收為106.47億元，年增27.37%。6月、第2季、上半年合併營收皆締造歷史新高紀錄。

和潤企業總經理林彥良表示，單月、單季、上半年合併營收來到歷史新高，主要是今年度各項業務持續擴大發展，其中機車分期深耕有成，業績年成長翻倍。旗下子公司也不遑多讓，輪番助攻，例如和運國際租賃營收年成長10%；和雲行動服務iRent租賃服務趟次增加，營收也年成長30%；去年12月成立、專責大型商用貨車/客車分期業務的和勁企業也因分社化逐步顯現效益。

展望第三季，疫情趨緩國內旅遊活絡、新車市場銷售回溫、暑期學子購買機車需求，以及物流運輸需求穩定等因素下，將有助於汽機車分期、租賃服務的營運動能。

此外，近兩年在全球掀熱潮的先買後付BNPL(Buy Now Pay Later)，台灣市場正處於藍海，台灣無卡族占總人口數達三成，商機龐大，和潤企業也加入布局行列，積極承作零卡商品分期，與3C、電子、汽車保修、電商等通路合作，採取多路並進業務發展策略，讓消費場景多元化，打造零卡生活圈，建立忠誠客戶群。