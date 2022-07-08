台灣之星又爆大斷訊 全台災情慘重！官方1招急救

繼5月之後，台灣之星再度大斷訊！PTT網友表示，今日上午10點多完全沒有訊號，不少用戶也紛紛回報災情，包括台北、台中、台南、高雄等訊號都掛掉。對此，台灣之星在臉書官網回應，造成各位使用不便深感抱歉，網路工程師已經處理完成，請用戶稍晚將手機重新開關機試看看。

一位網友在PTT發問「台灣之星又掛了？」，他表示，剛剛一度完全沒有訊號，現在只剩3G，崩潰求問「只有台中嗎？還是全台悲劇？求各地災情。」

貼文一出，全台各地網友湧現回報災情，「高雄 我剛也是突然沒有服務」、「新店也掛了」、「台中 掛了+1」、「花蓮 剛剛一度不能用」、「台南掛了」、「高雄三民掛了」、「3G後 大概有五分鐘沒有服務」、「台北信義沒訊號」、「竹南也掛了」。

不少網友直接到台灣之星粉專官網怒譙，「到底是多會斷啦」、「辦5G現在H+是啥意思」、「哭啊… 我店還用uber 沒網路客人怎麼訂啊」、「我是哪個月有給你欠繳是不是」、「我還以為我手機壞了差點摔手機」。

對此，台灣之星回應表示，造成各位使用上不便深感歉意，網路工程師已經處理完成，請用戶稍晚將手機重新開關機試看看。