受到新冠肺炎本土疫情爆發，我國減班休息（無薪假）在上周達到今年最高共有3027家、2萬2179人實施，但隨著疫情趨緩、暑假來到，本周共減少548家、4098人實施，又以支援服務業（旅行社）、住宿及餐飲業減少明顯，分別減少1758人及1064人。

據勞動部統計指出，截至今天為止全台共有2479家1萬8081人實施無薪假，相較上周減少548家，人數減少4098人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本周減少除了月初月底效應，仍有部分事業單位待協商等外，也有觀察到如大減1758人的支援服務業中，其中有某大型旅行社減少實施300多人，推估是受惠於邊境管制放寬、暑假國旅效應等。

黃維琛說，至於住宿及餐飲業本周減少實施1064人及藝術、娛樂及休閒服務業其他服務業減少301人，前者減少實施的事業單位集中在如東部、中南部、離島等景點住宿業，推測為暑假到來，學生出遊意願高，家長也會選在此時出遊所致，後者也是受惠於暑假學生可以前往如KTV等地消費。

黃維琛提及，如果疫情沒有太大變化，那減班休息的高峰已過，至於屢屢傳出製造業訂單下滑等，將密切留意製造業實施情況。