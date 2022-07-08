高雄市「三民運動中心」今天動土，目標2024年底前完工啟用。高雄市長陳其邁表示，接下來7、8月會在岡山、小港、鼓山等區陸續闢建運動中心，目標全市共闢建13座運動中心。

高雄市政府今天辦理三民運動中心動土典禮，陳其邁表示，將會是一座適合全年齡的運動中心，有各種體健設施，包括游泳池、瑜珈教室等。7月底在岡山、8月在小港、鼓山等區也陸續闢建運動中心。

三民區近33萬人口，為高雄市人口第2大區。陳其邁說，除運動中心，三民區還有捷運黃線、輕軌等建設，未來發展可期，將可成為更宜居生活的地方。

三民運動中心基地位於原陽明溜冰場，高雄市水利局表示，老舊溜冰場功成身退，新建複合式運動中心，總樓地板面積約8470平方公尺，總經費新台幣4億100萬元，中央補助2億元，市府自籌2億100萬元。

三民運動中心規劃有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池及蒸氣室、烤箱等設施，還包括羽籃球綜合球場，並設有桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊、韻律、飛輪等多功能訓練室等，打造滿足全年齡的運動休閒環境。（編輯：郭諭儒）1110708