61歲護國醫師沈泰龍辭世！高雄市市長陳其邁今在臉書公開致敬沈泰龍，謝謝他3度敲響防疫警鐘，是高雄的防疫英雄。從2020年起揪出高雄首例新冠確診個案，也就是金芭黎台商確診案，後又陸續抓出遊覽車傳播鏈與台中喜宴群聚的高雄個案，防疫貢獻良多。

高雄市長陳其邁在今在臉書分享，護國醫師沈泰龍的死訊！這位醫師在新冠疫情期間連續3次早期通報COVID-19肺炎境外及本土個案，讓疫情及早停止蔓延。他堅守崗位為高雄市民付出。令人惋惜的是，沈泰龍醫師因故不幸於日前過世了。

陳其邁指出，沈泰龍從雄中畢業以後，就去高醫念醫學系，曾在高雄長庚擔任兒童過敏氣喘科主任，是專業的兒童過敏氣喘專科、過敏免疫專科、小兒科專科醫師。後來長期在基層診所工作，默默守護社區裡的民眾。

陳其邁表示，大約2年多前，某位台商到沈泰龍工作的診所就醫，當時他認真機警的詢問患者的旅遊史、接觸史，提醒對方要轉診到醫院，同時也立刻通報衛生機關。而這一個案例就是高雄首例新冠肺炎的確診「金芭黎台商確診案」。

陳其邁表示，今年3月初的時候，沈泰龍醫師仍在診所追蹤當日某位發燒患者的快篩結果，確認陽性後協助轉診醫院，最後揪出「遊覽車傳播鏈」；今年3月29日，有海軍艦隊官兵前往診所就醫，沈醫師詢問病患的TOCC後，發現他曾去過台中喜宴，他當下立即就通報衛生機關、安排採檢。

陳其邁分享，一位醫師在Line上傳訊息給他說「沈泰龍醫師是我們心目中第一英雄！」這真實傳遞了親友們對於沈泰龍醫師的評價。在我們心中，他的認真執著，道盡了「厝邊醫師」的美好親切。