陳姓男子在貨櫃屋內囤放大量高空煙火。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市永康警分局7日晚間突擊下營區陳姓男子住處，原本要查非法改造槍枝，卻意外發現他在貨櫃物內囤放大量爆竹煙火，通報台南消防局稽查，得知陳男私藏來源不明、未經通報的專業煙火932.95公斤，形同火藥庫，依照爆竹煙火管理條例規定，未將煙火存放在合格地點，開罰30萬元。

台南市前年中秋節才有人放煙火燒掉1艘漁筏，今年中秋節還有1個多月，台南市已發現有人囤積大量煙火伺機販售。

台灣的煙火分為一般煙火與專業煙火，一般煙火的存放管制較不不嚴格，專業煙火屬於大型、高空施放方式，火藥量大，輸入時需先向消防署申請，在活動施放時需再向地方消防局申請，存放時也須有合格的儲存地點。

39歲陳男無業，他的貨櫃屋位在下營區一處偏僻空地，疑似從大陸購入大量高專業煙火爆竹，藏在貨櫃內準備分批零賣。遭警方誤以為他藏有改造槍枝火力，7日晚間在檢察官指揮下突擊他的住處，沒查獲槍枝，卻發現整座倉庫的爆竹煙火，通報消防局勘驗。

台南市消防局火災預防科10多位人員到場，發現該批爆竹共有900多公斤，以0.5公斤火藥就需法定管制來計算，陳男的煙火火藥量共超過1865倍，且屬於需報備的專業煙火，驚訝簡陋的貨櫃屋形同一處小型火藥庫。

陳男供稱煙火已放置4、5年，並將來源推稱向已故的友人購買，自己使用，言詞不被消防人員採信，沒入全數煙火，並開立舉發單，因未儲放在合格地點，可罰30萬到150萬，陳男初次查獲開罰，以30萬罰單為基礎。

台南市消防局耗費6個多小時，才將全數煙火運送至合法儲存地點，後續將依法銷毀。