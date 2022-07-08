最高行政法院法官鄭小康涉2006年至2015年收受富商翁茂鍾餽贈的襯衫12件，承審翁經營的怡華公司行政訴訟案件，宣判後還曾打電話給翁，懲戒法院職務法庭認為他有損司法形象，應該判「罰款」懲戒，但因逾5年懲戒權行使期間免議，與翁吃飯部分未涉關說不受懲戒。

監察院移送懲戒指控，鄭小康在2005年6月間受友人邀請，於台北市大三元餐廳聚會餐飲時，認識友人的朋友翁茂鍾，鄭任職最高行政法院期間，在2006年至2015年年節前後，收受翁茂鍾（佳和公司代表人）所餽贈之襯衫合計12件。

2008年8月28日鄭小康從最高行政法院調至台北高等行政法院，擔任審判長，同年9月間審理翁的怡華公司的2件行政訴訟案件（原住民工作權保障法事件），先後判決怡華公司敗訴，宣判後鄭小康主動打電話與翁聯繫1次，規勸其經營公司應依規定僱用原住民。

之後，怡華公司分別因未繳上訴費、未提出上訴理由書，被裁定駁回上訴確定；此部分職務法庭認為，鄭小康審理這2件行政訴訟案件，並無法定迴避事由，沒有自行迴避部分，非違失行為，不受懲戒。

但由2名參審員與3名職業法組成的合議庭認為，鄭小康收了翁贈送的襯衫後，只有打電話請翁無須再為寄送外，別無其他積極處置，任憑翁在年節時繼續寄送前後長達10年共計12件襯衫，影響司法尊嚴，損及司法形象，堪認情節重大。

合議庭認為，鄭小康在宣判完主動與翁電話聯繫，雖他辯稱是以「友人身分」規勸其應遵守法規，但當時該2案件甫宣判，判決尚未確定，他卻單方面主動與翁私下聯繫說明規勸，已影響一般客觀理性之人對法官應有之公正及獨立性形象，並有損司法尊嚴。

合議庭指出，考量鄭小康沒有未忠實履踐司法職務之品行及素養，顯不具法官適任性的情形，對他處以「罰款」之懲戒處分為當，但依《法官法》規已逾5年者不得為罰款或申誡之懲戒，鄭小康此部分最後違失行為2015年9月，但去年9月才移送懲戒法院，已逾5年懲戒權行使期間，判決免議。